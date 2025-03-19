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«Новость бомбовая»: Малкин о матче между сборными НХЛ и КХЛ

Нападающий Малкин назвал бомбовой новость о возможном матче НХЛ и КХЛ
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Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что не хочет заранее радоваться новости о возможном проведении матча между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Понятно, что новость бомбовая. <...> Для меня самый важный следующий этап — чтобы сборную России пустили на Олимпиаду‑2026 в Милан. Решение может быть принято этой весной. Если оно будет положительным, то легче планировать матчи НХЛ с КХЛ», — заявил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков НХЛ и КХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее стало известно, где может пройти матч между НХЛ и КХЛ.

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