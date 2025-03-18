«Субъективная данность»: Миллер о работе VAR после матча «Спартак» — «Зенит»

Председатель правления «Газпрома», генерального спонсора «Зенита», Алексей Миллер высказал свое отношение к системе видеопомощи арбитров (VAR) после матча петербургской команды с московским «Спартаком» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Объективность VAR при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет, что VAR — объективная объективность, — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает свое собственное мнение и в трезвом уме», — заявил он.

18 марта председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) доказательство того, что футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс забил второй мяч из офсайда.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее бывший российский футболист назвал виноватого в поражении «Зенита» от «Спартака».