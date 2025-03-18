«Зенит» представил доказательства, что игрок «Спартака» забил мяч из офсайда

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) доказательство того, что футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс забил второй мяч в ворота клуба с берегов Невы из офсайда, передает Metaratings.ru.

«Мы отправили в ЭСК РФС фото и видеоматериалы, на которых очевидно, что колено игрока «Спартака» при передаче впереди бутсы футболиста «Зенита», — сказал Медведев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее «Зенит» подал жалобу на судейство в матче со «Спартаком».