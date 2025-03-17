Бывший российский футболист назвал виноватого в поражении «Зенита» от «Спартака»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Игроки «Спартака» были и физически хорошо готовы, желание было очень много и забили голы, которые привели к победе. Правда, в одном голе Латышонок не смог выручить, хотя там мяч был в метре от него», — заявил Булыкин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» собирается подать жалобу на судейство в матче со «Спартаком».