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«Можно сделать пятерку с Путиным»: в Госдуме предложили идею матча с Трампом

В Госдуме предложили идею для противостояния Путина и Трампа на хоккейном матче
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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предложила идею противостояния президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в рамках хоккейного матча. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Думаю, можно даже сделать звездную пятерку в составе нашего президента. Такая же, соответственно, будет со стороны американцев. Возможно, у них кто-то из Белого дома играет в хоккей. Насколько я знаю, Трамп играет в гольф, и на ответный матч он вызовет Владимира Владимировича уже на гольф-площадку», — отметила Журова.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее, в начале марта, в НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России.

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