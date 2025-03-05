В НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что матчи с участием игроков лиги против команды России на сегодняшний момент не планируются. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ», — ответил Дэйли на вопрос, насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков лиги.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

Ранее американский хоккеист стал гражданином России.