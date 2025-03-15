«Все очень тяжело»: олимпийский чемпион о подготовке свадьбы с Авериной

Фигурист Соловьев о свадьбе с Авериной: все очень меняется, все очень тяжело

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев во время YouTube-шоу «Каток» раскрыл, как проходит подготовка к его свадьбе с 18-кратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике Диной Авериной.

«У нас есть работа, которой мы занимаемся, а есть — подготовка к свадьбе. Это вообще отдельная история. Мне кажется, это как сделать ремонт в квартире. Все очень меняется, все очень тяжело. Хочется сделать, чтобы это было красиво, чтобы мы получили от этого удовольствие — эстетическое, внутреннее», — поделился он.

Гимнастка на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что Соловьев сделал ей предложение руки и сердца 14 февраля.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее 45-летний голкипер Вячеслав Малафеев женился на 24-летней гимнастке.