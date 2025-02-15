Гимнастка Аверина получила предложение руки и сердца от олимпийского чемпиона

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил, что сделал предложение руки и сердца 18-кратной чемпионке мира по художественной гимнастке Дине Авериной.

«Ты сказала «Да». Я самый счастливый человек во всей вселенной! Люблю тебя, мое солнце», — подписал фотографию Соловьев.

«Я сказала «ДА» 14.02.25», — ответила Аверина.

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период».

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее Аверина призналась в чувствах к Соловьеву.