Винисиус эмоционально отреагировал на выход «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов

Игрок «Реала» Винисиус о выходе в 1/4 финала ЛЧ: есть только один «Мадрид»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус в своих соцсетях эмоционально отреагировал на победу в серии пенальти над мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Боже мой. Есть только один «Мадрид». Но мы все это знаем. Давайте перейдем к следующему этапу», — написал Винисиус.

Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й секунде забил хавбек «Атлетико» Конор Галлахер. После его удара счет по сумме двух матчей стал 1:1. На 70-й минуте бразилец Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

В дополнительное время команды не смогли забить друг другу, судьба противостояния решалась в серии пенальти. В ней футболисты «Реала» победили со счетом 4:2. В составе «Атлетико» свои попытки не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте, а у «сливочных» — Лукас Васкес.

В четвертьфинале «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом», который одолел нидерландский ПСВ со счетом 9:3 по сумме двух встреч.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.