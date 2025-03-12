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«Шанхай» Слуцкого вылетел из Лиги чемпионов, проиграв 0:4

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Кавасаки Фронтале» и вылетел из азиатской ЛЧ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, крупно проиграл японскому клубу «Кавасаки Фронтале» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась в Японии, завершилась победой хозяйской команды со счетом 4:0. В первом тайме у хозяев поля единственный мяч забил Асахи Сасаки, а во второй половине ворота китайской команды поразили Эрисон, Тацуя Ито и Марсиньо.

Подопечные Слуцкого выиграли первый матч со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал турнира вышел японский клуб.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Ранее Александр Мостовой высказался о том, что «послал бы» Слуцкого.

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