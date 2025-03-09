Дзюба о невызовах в сборную России: лукавство — наше все

Футболист Дзюба о сборной России: лукавство — наше все

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба критически высказался о вызове в сборную России защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, передает «Чемпионат».

«Конечно, хотелось бы побить рекорд Кержакова в сборной. Трактовка очень интересная: игроков старше 30 мы не берем, но Дугласа Сантоса 31-летнего — берем. Лукавство — наше все», — сказал Дзюба.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Команда из Тольятти одержала победу со счетом 2:0. Второй мяч в ворота «Крыльев Советов» забил Стефан Лончар.

Ранее Дзюба не исключил того, что перейдет в иностранный чемпионат.