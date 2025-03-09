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«Акрон» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Акрон» со счетом 2:0 победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
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ФК «Акрон» Тольятти

Тольяттинский «Акрон» обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Артем Дзюба и Стефан Лончар.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» идет на девятом месте, набрав 25 очков. «Крылья Советов» занимают десятую строчку, имея в активе 19 баллов.

Дзюба в матче с «Крыльями Советов» забил 234-й мяч в карьере, побив достижение экс-футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова (233).

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». В составе сборной России Дзюба дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира, в котором россияне проиграли Хорватии в серии пенальти.

Ранее Кержаков рассказал, как отреагировал на то, что Дзюба побил его бомбардирский рекорд.

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