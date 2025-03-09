Кержаков рассказал, как отреагировал на то, что Дзюба побил его бомбардирский рекорд

Кержаков о бомбардирском рекорде Дзюбы: я не следил за этим

Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что спокойно отнесся к тому, что форвард «Акрона» Артем Дзюба в матче с самарскими «Крыльями Советов» побил его бомбардирский рекорд в истории российского футбола, передает «Чемпионат».

«Спокойно отношусь к рекорду Дзюбы. Молодец. Но я не следил за этим. Я сегодня слежу за своим сыном на турнире», — сказал Кержаков.

Дзюба забил 234 мяча за карьеру во всех турнирах. На счету Кержакова 233 мяча.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Акрон». Сейчас идет перерыв, «Акрон» ведет со счетом 1:0.

Ранее почетный президент РФС Колосков, заявил, что никогда не считал Дзюбу выдающимся футболистом.