«Нет расизму»: «Зенит» сделал заявление по скандалу с Венделом

Петербургский «Зенит» в Telegram-канале сделал официальное заявление по расистскому скандалу вокруг бразильского футболиста Вендела, произошедшему во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта. <...>

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — указано в заявлении.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит».