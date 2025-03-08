Игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест фанатам «Факела»

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» показал неприличный жест в адрес трибуны, на которой располагались фанаты противника.

Вендел был удален с поля на 74-й минуте после того, как жест бразильского игрока увидели судьи, отвечающие за VAR. После этого главный арбитр Виталий Мешков показал футболисту прямую красную карточку. Вендел точно пропустит матч 21-го тура со «Спартаком».

Telegram-канал «Первый спорт» указывает, что за подобный жест (игрок показал средний палец) Венделу может грозить дисквалификация до четырех матчей.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее ЦСКА и «Химки» опубликовали составы на матч 20-го тура РПЛ.