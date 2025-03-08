«Изображал обезьяну»: тренер «Зенита» Семак обвинил игрока «Факела» в расизме

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» обвинил фанатов соперника в расистском поведении, а также заявил, что подобное позволил себе один из игроков «Факела». Его слова приводит «Матч ТВ».

Специалист не стал называть имя футболиста.

«Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно. То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи», — заявил Семак.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее «Оренбург» установил антирекорд чемпионата России в XXI веке.