РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит»

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте назвала недопустимым дискриминационное поведение болельщиков воронежского «Факела» в адрес футболиста петербургского «Зенита» Вендела на матче 20-го тура.

«По итогам матча 20-го тура РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела. Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС», — указано в заявлении.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее в «Зените» призвали оценить поведение «псевдоболельщиков» из-за Вендела.