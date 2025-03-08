«Ты ведь профессионал»: Вендела подвергли критике за неприличный жест

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике бразильского игрока «Зенита» Вендела за показ неприличного жеста в адрес болельщиков воронежского «Факела» на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Его ведь от двух до четырех матчей могут отстранить. Две центральные игры предстоит – против «Спартака» и «Краснодара». Ты ведь профессионал, тебя провоцируют, когда у тебя игра идёт, ты в форме, ты и внимания не обратишь. А когда не идет, ты начинаешь цепляться к трибунам, соперникам», — сказал Масалитин.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит».