«Факел» пообещал наказать игрока, если расизм в адрес Вендела будет доказан

Воронежский «Факел» готов наказать своего футболиста, если будет доказано, что он позволил себе оскорбления на расистской почве в адрес бразильского футболиста петербургского «Зенита» Вендела во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили Sport24 в пресс-службе команды.

«Нам пока непонятно, что имел в виду Сергей Семак по поводу поведения не обозначенного игрока «Факела». Надо разбираться, и, если это действительно было, то накажем игрока. Но нам очень тяжело себе представить, что кто-то из наших игроков мог такое допустить», — указали в клубе.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее РПЛ сделала заявление из-за расистского скандала на матче «Факел» — «Зенит».