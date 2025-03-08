В «Зените» призвали оценить поведение «псевдоболельщиков» из-за Вендела

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о необходимости оценить поведение фанатов воронежского «Факела», которые по ходу матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) провоцировали бразильского игрока Вендела. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков», — сказал Медведев.

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил игрока «Факела» в расизме.