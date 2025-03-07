«Залепил» — и «залепил»: Карпин о скандальных словах Кокорина про РПЛ

Карпин о скандальных словах Кокорина про РПЛ: он может «залепить»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что никак не относится к скандальным словам российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина про российский футбол. Его слова приводит ODDS.ru.

«Залепил» — и «залепил». Кокорин может «залепить». Кто-то из ребят посерьезнее, наверное, не стал бы такое говорить», — заявил Карпин.

В интервью Федору Смолову Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», заявив, что подписал контракт назло «Зениту». Также он назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает до сих пор.

С 2011 по 2017 год Кокорин выступал в составе сборной России, он — участник чемпионатов Европы 2012, 2016 годов и чемпионата мира 2014 года.

Ранее экс-игрок сборной России призвал не прислушиваться к словам Кокорина.