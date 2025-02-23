Экс-футболист оценил высказывания Кокорина про РПЛ

Булыкин: я бы не прислушивался к словам Кокорина, сказал не подумав

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о словах Александра Кокорина про Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его цитирует «Советский спорт».

«Сказал не подумав, у него такое часто. Я бы не прислушивался к его словам, а слушал бы специалистов, которые разбираются в футболе, понимают что и как происходит», — заявил Булыкин.

В интервью игроку «Краснодара» Федору Смолову в его подкасте Smol Talk Кокорин рассказал о своем периоде карьеры в «Спартаке», а также назвал РПЛ «говном».

В России 33-летний Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис», за который выступает за сих пор.

Ранее российский тренер оценил возможность увидеть Кокорина в РПЛ.