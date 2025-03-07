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«Краснодар» и «Пари НН» объявили составы на матч РПЛ

«Пари НН» и «Краснодар» назвали составы на матч 20-го тура РПЛ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Тичич, Грулев, Кокшаров, Босельи.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Поединок состоится на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Владимир Москалев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» идет в лидирующей тройке вместе с петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В активе команд по 40 баллов, соперники «быков» свои матчи 20-го тура сыграют позже. Нижегородская команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав за 19 матчей 19 очков.

Следующий матч «Краснодар» проведет против грозненского «Ахмата» в Кубке России 11 марта, а 16 числа сыграет против «Ростова» в 21-м туре чемпионата России. «Пари НН» выступление в Кубке России завершил, а в РПЛ 16 марта сыграет с казанским «Рубином».

Ранее Александра Мостового пригласили на работу в клуб РПЛ.

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