Пари Нижний Новгород

Магкеев схватил Кордобу руками и помешал ему развить атаку «Краснодара». Судья пожалел и не стал давать желтую карточку.
ГООООЛ!!! «Краснодар» быстро открывает счет — 1:0!
«Быки» заработали угловой. После подачи Оласы в штрафную мяч заметался между игроками, и в конце концов полузащитник «Краснодара» Черников, лежа на газоне, из борьбы внес его в ворота!
Диего Коста ошибся в передаче и сорвал атаку «Краснодара», которая развивалась по левому флангу.
Кордоба проник в штрафную «Пари НН» и нанес удар по воротам, но тот оказался заблокирован Магкеевым!
Капитан «Пари НН» Калинский подал в штрафную «Краснодара», но голкипер Агкацев уверенно забрал мяч.
Нападающий «Краснодара» Виктор Са быстро получил желтую карточку за случайный удар локтем в лицо Каккоева. Бразилец пытался обыграть защитника «Пари НН», но перестарался.
Матч начался!
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Тичич, Грулев, Кокшаров, Босельи.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Краснодар» играет сегодня с «Пари НН».