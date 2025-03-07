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Спорт

Остаться в лидерах Премьер-лиги: «Краснодар» сражается с «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 20-й тур. «Пари НН» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» играет на выезде против «Пари Нижнего Новгорода». На данный момент черно-зеленые набрали 40 очков и делят первое место в таблице со «Спартаком» и «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур
1-й тайм
07 марта 18:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
0 : 1
Краснодар
Краснодар, Россия
9' Черников
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия
1-й тайм

1' Са

9' Черников

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'11

Магкеев схватил Кордобу руками и помешал ему развить атаку «Краснодара». Судья пожалел и не стал давать желтую карточку.

'9

ГООООЛ!!! «Краснодар» быстро открывает счет — 1:0!

«Быки» заработали угловой. После подачи Оласы в штрафную мяч заметался между игроками, и в конце концов полузащитник «Краснодара» Черников, лежа на газоне, из борьбы внес его в ворота!

'7

Диего Коста ошибся в передаче и сорвал атаку «Краснодара», которая развивалась по левому флангу.

'5

Кордоба проник в штрафную «Пари НН» и нанес удар по воротам, но тот оказался заблокирован Магкеевым!

'3

Капитан «Пари НН» Калинский подал в штрафную «Краснодара», но голкипер Агкацев уверенно забрал мяч.

'1

Нападающий «Краснодара» Виктор Са быстро получил желтую карточку за случайный удар локтем в лицо Каккоева. Бразилец пытался обыграть защитника «Пари НН», но перестарался.

'1

Матч начался!

17:55

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

17:50

Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Тичич, Грулев, Кокшаров, Босельи.

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Краснодар» играет сегодня с «Пари НН».

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