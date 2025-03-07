07 марта 2025, 18:00 Спорт Остаться в лидерах Премьер-лиги: «Краснодар» сражается с «Пари НН». LIVE Футбол. РПЛ. 20-й тур. «Пари НН» — «Краснодар». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» играет на выезде против «Пари Нижнего Новгорода». На данный момент черно-зеленые набрали 40 очков и делят первое место в таблице со «Спартаком» и «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 20-й тур 1-й тайм 07 марта 18:00 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия 0 : 1 Краснодар Краснодар, Россия 9' Черников Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия