Чемпион России Галлямов раскрыл, как получил травму

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, раскрыл, как именно получил травму на Байкале. Его слова приводит RT.

«Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона. То есть нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез», — поделился фигурист.

5 марта «Матч ТВ» сообщил, что спортсмен травмировал ногу во время показательного выступления. Источник РИА Новости указывает, что Галлямов получил травму, попав в трещину на льду.

Изначально источник РИА Новости 1 марта сообщил, что спортсмен во время проката получил серьезную травму ноги, из-за которой его были вынуждены отправить в больницу для проведения обследования. Сам Галлямов в своем Telegram-канале на этот инсайд отреагировал одним словом «сказочные», после чего записал видеообращение, в котором показал порезанный палец.

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России, в феврале пара выиграла финал Гран-при России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Галлямов сделал заявление после информации о травме.