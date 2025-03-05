Чемпион России по фигурному катанию сделал заявление после информации о травме

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, в своем Telegram-канале сделал заявление после появившейся в СМИ информации о переломе лодыжки и заявил, что они вынуждены взять небольшой перерыв.

«Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах Гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления. Читаю все пожелания и комментарии и спешу всех успокоить: все идет с некоторыми изменениями плана», — написал он.

5 марта «Матч ТВ» сообщил, что спортсмен травмировал ногу во время показательного выступления. Источник РИА Новости указывает, что Галлямов получил травму, попав в трещину на льду.

Изначально источник РИА Новости 1 марта сообщил, что спортсмен во время проката получил серьезную травму ноги, из-за которой его были вынуждены отправить в больницу для проведения обследования. Сам Галлямов в своем Telegram-канале на этот инсайд отреагировал одним словом «сказочные», после чего записал видеообращение, в котором показал порезанный палец.

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России, в феврале пара выиграла финал Гран-при России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.

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