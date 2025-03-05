Чемпион России по фигурному катанию получил тяжелую травму

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил перелом лодыжки на закрытом турнире, который проходил на Байкале. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмен травмировал ногу во время показательного выступления. Источник РИА Новости указывает, что Галлямов получил травму, попав в трещину на льду.

Изначально источник РИА Новости 1 марта сообщил, что спортсмен во время проката получил серьезную травму ноги, из-за которой его были вынуждены отправить в больницу для проведения обследования. Сам Галлямов в своем Telegram-канале на этот инсайд отреагировал одним словом «сказочные», после чего записал видеообращение, в котором показал порезанный палец.

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России, в феврале пара выиграла финал Гран-при России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее рекордсмен мира заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026.