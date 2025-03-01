Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион России получил повреждение во время выступления на Байкале

Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на озере Байкал

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, порезал палец во время выступления на озере Байкал. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально источник РИА Новости сообщил, что спортсмен во время проката получил серьезную травму ноги, из-за которой его были вынуждены отправить в больницу для проведения обследования. Сам Галлямов в своем Telegram-канале на этот инсайд отреагировал одним словом «сказочные», после чего записал видеообращение, в котором показал порезанный палец.

О турнире на Байкале практически ничего неизвестно. В последние дни в своих социальных сетях видео и фото с озера постили олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова.

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами