Чемпион России получил повреждение во время выступления на Байкале

Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на озере Байкал

Российский фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, порезал палец во время выступления на озере Байкал. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально источник РИА Новости сообщил, что спортсмен во время проката получил серьезную травму ноги, из-за которой его были вынуждены отправить в больницу для проведения обследования. Сам Галлямов в своем Telegram-канале на этот инсайд отреагировал одним словом «сказочные», после чего записал видеообращение, в котором показал порезанный палец.

О турнире на Байкале практически ничего неизвестно. В последние дни в своих социальных сетях видео и фото с озера постили олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова.

Мишина и Галлямов — трехкратные чемпионы России. По информации источника «Матч ТВ», фигуристы были включены в основной список спортсменов, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступления в квалификации зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.