Стали известны российские фигуристы, которые примут участие в отборе на ОИ-2026

ФФККР назвала фигуристов, которые примут участие в отборе на Олимпиаду-2026

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала имена спортсменов, которые примут участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В соревнованиях спортивных пар будут заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин.

В женском одиночном катании Россию представит Аделия Петросян. Обсуждения продолжают вестись лишь по поводу кандидата от мужчин: ФФККР выбирает между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.

Окончательное решение станет известно в ближайшее время, а списки будут опубликованы 28 февраля.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в России заявили, что российские фигуристки находятся на уровне «японок-сакамоток».