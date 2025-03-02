Рекордсмен мира заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026

Конькобежец Кулижников заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026

Мировой рекордсмен, российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что ему плевать на пропуск Олимпиады-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно. Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — «допускаем». Да еще и под нейтральным статусом. Я не ради Олимпиады бегаю», — заявил Кулижников.

28 февраля стало известно, что Кулижникова не включили в список кандидатов на ОИ-2026.

29-летний Кулижников — пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, многократный чемпион Европы, участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены.

Ранее стали известны российские фигуристы, которые примут участие в отборе на ОИ-2026.