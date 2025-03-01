«Краснодар» вернулся в лидеры РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 1:1. В первом тайме отличился хавбек «Крыльев» Иван Олейников на 41-й минуте, а на 48-й форвард «Краснодара» Виктор Са восстановил равновесие.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой ничьей, «Краснодар» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. У коллектива Мурада Мусаева стало 40 очков после 19 встреч. На второй строчке, по-прежнему, находится «Зенит» — у них также 40 баллов. 1 марта команда Сергея Семака также сыграла вничью.

Также догнать «Зенит» и «Краснодар» уже в этом туре может московский «Спартак». У коллектива Деяна Станковича, который выиграл последние шесть встреч в РПЛ перед паузой, 37 очков и 2 марта в 16:30 по московскому времени они сыграют на своем поле против «Оренбурга».

Ранее Дзюба сравнялся с Кержаковым по голам во всех турнирах.