Дзюба сравнялся с Кержаковым по голам во всех турнирах

«Пари НН» обыграл «Акрон», Дзюба сравнялся с Кержаковым по голам за карьеру

«Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров, а единственный мяч «Акрона» забил Артем Дзюба.

Благодаря этому голу Дзюба сравнялся с бывшим нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кержаковым по количеству забитых мячей во всех турнирах — теперь на счету форвардов 233 гола за карьеры. Они — лучшие бомбардиры в российском футболе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Пари НН» идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 баллов. «Акрон» имеет на три очка больше и располагается на позицию выше.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее Дзюба ответил Александру Овечкину на пожелание побить рекорд.