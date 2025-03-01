В матче 19-го тура Российской премьер-лиги лидирующий после осенней части сезона «Краснодар» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 19-й тур
Матч не начался
01 марта 19:30
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 19-го тура Российской премьер-лиги, лидирующий в турнире «Краснодар» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.