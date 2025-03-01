«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в первом весеннем туре РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 0:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой ничьей, «Зенит» временно вышел в лидеры чемпионата России. У коллектива Сергея Семака стало 40 очков после 19 встреч. Обойти их может «Краснодар», который в 19:30 по московскому времени дома сыграет против «Крыльев Советов». У ЦСКА стало 32 балла и они остаются на шестой строчке.

Также догнать «Зенит» уже в этом туре имеет и московский «Спартак». У коллектива Деяна Станковича, который выиграл последние шесть встреч в РПЛ перед паузой, 37 очков и 2 марта в 16:30 по московскому времени они сыграют на своем поле против «Оренбурга».

В следующем матче «Зенит» сыграет в гостях против воронежского «Факела» 8 марта. ЦСКА также 8-го числа на своем поле проведет встречу с «Химками».

Ранее Дзюба сравнялся с Кержаковым по голам во всех турнирах.