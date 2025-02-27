В Госдуме дали совет Загитовой по поводу ее школы

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна лично каждый день ходить на тренировки и контролировать процесс работы в своей школе в Казани. Ее слова приводит РИА Новости.

«Конечно, если кто-то создает школу своего имени, то человек должен находиться непосредственно там. В этом плане я принципиальный человек. Не знаю, насколько система с вахтовым методом хорошо сработает. Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки», — заявила Журова.

В конце 2023 года министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил о строительстве объекта. Строительство займет около года, а сама Загитова будет выполнять функции менеджера. Недавно Леонов рассказал, что тренеров для школы фигурного катания Загитовой в Казани планируют привлекать вахтовым методом.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова раскрыла, чего ей не хватает в Москве.