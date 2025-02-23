Загитова призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в интервью «Советскому спорту» заявила, что неудачно поработала на телепроекте «Ледниковый период» в качестве ведущей.

По ее словам, после получения предложения вести шоу у нее почти не было времени подготовиться, из-за чего ей было непросто.

«Вот, представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади. И, конечно, я общалась с ними с позиции ребенка, что неправильно. Это был хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», — заявила фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

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