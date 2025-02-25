«Успела увидеть»: Загитова раскрыла, чего ей не хватает в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после своего выступления на льду пограничной реки Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) рассказала, чего ей не хватает в Москве. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Успела увидеть солнце, потому что в Москве, конечно, катастрофически его не хватает. Немного холода присутствовало, но меня очень тепло встречали, это я сразу отметила. Лед был очень хороший для реки, можно было кататься, скажу как профессиональный спортсмен. Необычный опыт для меня», — поделилась спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова раскрыла, когда завершила карьеру.