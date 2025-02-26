«Барселона» и «Атлетико» забили восемь голов и сыграли вничью в Кубке Испании

«Барселона» и «Атлетико» сыграли результативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась со счетом 4:4.

Уже на старте «Атлетико» забил дважды: на 1-й минуте отличился Хулиан Альварес, а на 6-й — Антуан Гризманн. Однако еще до перерыва «Барселона» вышла вперед благодаря мячам Педри на 19-й, Пау Кубарси на 21-й и Иньиго Мартинеса на 41-й минутах.

На 74-й минуте Роберт Левандовски сделал счет 4:2 в пользу «сине-гранатовых». Однако «Атлетико» смог отыграться: на 84-й минуте Маркос Льоренте сократил отставание, а на 90+3-й минуте Александр Серлот сделал счет ничейным.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная встреча в этом противостоянии состоится 2 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

В другой полуфинальной паре сразятся два «Реала» — Мадрид и «Сосьедад». Игры в этой паре пройдут 26 февраля в 23:30 (мск) и 1 апреля также в 22:30 по московскому времени.

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