Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Барселона» и «Атлетико» забили восемь голов и сыграли вничью в Кубке Испании

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью 4:4 в первом матче 1/2 Кубка Испании
close
Juan Medina/Reuters

«Барселона» и «Атлетико» сыграли результативную ничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпико» в Барселоне, завершилась со счетом 4:4.

Уже на старте «Атлетико» забил дважды: на 1-й минуте отличился Хулиан Альварес, а на 6-й — Антуан Гризманн. Однако еще до перерыва «Барселона» вышла вперед благодаря мячам Педри на 19-й, Пау Кубарси на 21-й и Иньиго Мартинеса на 41-й минутах.

На 74-й минуте Роберт Левандовски сделал счет 4:2 в пользу «сине-гранатовых». Однако «Атлетико» смог отыграться: на 84-й минуте Маркос Льоренте сократил отставание, а на 90+3-й минуте Александр Серлот сделал счет ничейным.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответная встреча в этом противостоянии состоится 2 апреля на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

В другой полуфинальной паре сразятся два «Реала» — Мадрид и «Сосьедад». Игры в этой паре пройдут 26 февраля в 23:30 (мск) и 1 апреля также в 22:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой дал Арсену Захаряну совет о продолжении карьеры.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами