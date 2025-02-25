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Спорт

Битва грандов в полуфинале Кубка Испании: «Барселона» принимает «Атлетико». LIVE

Футбол. Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. «Барселона» — «Атлетико». ОНЛАЙН

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Juan Medina/Reuters
В полуфинальном противостоянии Кубка Испании первый матч проводят «Барселона» и «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
1-й тайм
25 февраля 23:30
Барселона
Барселона, Испания
19' Педри
21' Кубарси
2 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1' Альварес
6' Гризманн
Стадион «Олимпик Льюис Компанис», Барселона, Испания
1-й тайм

19' Педри 21' Кубарси

1' Альварес 6' Гризманн

16' Галан

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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33'

Снова очень мощное давление «Барселоны», с которым очень тяжело справляться «Атлетико».

31'

В пустые ворота бьет Ферран Торрес, обыграв вратаря, но успел защитник!

28'

Отвел «Атлетико» игру от своих ворот в последние минуты и пытается свои атаки проводить. Впрочем, пока безуспешно.

25'

«Барселона» мощно душит соперника, но Альварес здорово отработал в защите и добился, чтобы мяч ушел на «от ворот».

22'

ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Пау Кубарси — 2:2! Галлахер привез угловой на свои ворота, а «Барса» после прямой подачи Рафиньи и удара головой выигравшего борьбу на дальней штанги у Барриоса Кубарси сравняла счет!

20'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Педри — 1:2! Шикарная стремительная и максимально эффективная атака «Барсы», в которой Ямаль сделал справа внешней стороной стопы передачу вперед подключившемуся Кунде, который покатил назад в центр штрафной набежавшему Педри. Полузащитник в касание отправил мяч в ближний угол.

18'

Хави Галан категорически не согласен с решением арбитра, показавшего ему желтую карточку за фол на Ямале на фланге.

17'

По ударам пока 2(1) — 4(3). «Атлетико» атакует акцентированнее.

16'

Вот теперь «Барселона» атакует позиционно, придавив «Атлетико» к его штрафной. Ямаль получил мяч и пытался выйти на ударную позицию, но удара так и не нанес.

13'

Неожиданно провалилась оборона «Атлетико», и Рафинья вывел Феррана Торреса один на один с Муссо, но голкипер потащил удар форварда!

11'

Гризманн фолит на Бальде, срывая атаку «Барселоны», но карточки нет.

9'

«Атлетико» уверенно себя чувствует на поле и не отдает мяч целиком под контроль «Барселоне».

7'

Это первый в карьере гол Гризманна в ворота «Барселоны», между прочим!

6'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Антуан Гризманн — 0:2! Альварес отдает на ход Гризманну, который на замахе убирает Бальде и бьет в ворота. Щенсны цепляет мяч, но не спасает «Барсу».

5'

«Барселона» постепенно прибирает контроль над мячом себе. Но никто и не сомневался.

4'

После гола «Атлетико» команды борются за инициативу.

2'

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Хулиан Альварес — 0:1! Разыграли мадридцы угловой, и потом Гризманн подал в центр штрафной, Лангле скинул на дальнюю штангу, куда в одиночестве набежал и переправил ногой в касание в сетку Хулиан Альварес!

1'

В первой же атаке Гризманн подал в штрафную, Альварес перепрыгнул защитника и пробил головой — Щенсны потащил в прыжке одной рукой из-под перекладины!

1'

Поееееехали! Матч начался.

23:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алехандро Эрнандесом во главе.

23:25

А вот стартовый состав мадридского «Атлетико» от Диего Симеоне:

Муссо, Хименес, Лангле, Льоренте, Галан, Галлахер, Барриос, Де Пауль, Дж. Симеоне, Гризманн, Альварес.

23:20

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:

Щенсны, Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, Торрес.

23:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном противостоянии Кубка Испании по футболу первый матч проводят «Барселона» и «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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