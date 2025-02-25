Снова очень мощное давление «Барселоны», с которым очень тяжело справляться «Атлетико».
В пустые ворота бьет Ферран Торрес, обыграв вратаря, но успел защитник!
Отвел «Атлетико» игру от своих ворот в последние минуты и пытается свои атаки проводить. Впрочем, пока безуспешно.
«Барселона» мощно душит соперника, но Альварес здорово отработал в защите и добился, чтобы мяч ушел на «от ворот».
ГОООООООООООООООООООООООООООООЛ! Пау Кубарси — 2:2! Галлахер привез угловой на свои ворота, а «Барса» после прямой подачи Рафиньи и удара головой выигравшего борьбу на дальней штанги у Барриоса Кубарси сравняла счет!
ГООООООООООООООООООООООЛ! Педри — 1:2! Шикарная стремительная и максимально эффективная атака «Барсы», в которой Ямаль сделал справа внешней стороной стопы передачу вперед подключившемуся Кунде, который покатил назад в центр штрафной набежавшему Педри. Полузащитник в касание отправил мяч в ближний угол.
Хави Галан категорически не согласен с решением арбитра, показавшего ему желтую карточку за фол на Ямале на фланге.
По ударам пока 2(1) — 4(3). «Атлетико» атакует акцентированнее.
Вот теперь «Барселона» атакует позиционно, придавив «Атлетико» к его штрафной. Ямаль получил мяч и пытался выйти на ударную позицию, но удара так и не нанес.
Неожиданно провалилась оборона «Атлетико», и Рафинья вывел Феррана Торреса один на один с Муссо, но голкипер потащил удар форварда!
Гризманн фолит на Бальде, срывая атаку «Барселоны», но карточки нет.
«Атлетико» уверенно себя чувствует на поле и не отдает мяч целиком под контроль «Барселоне».
Это первый в карьере гол Гризманна в ворота «Барселоны», между прочим!
ГООООООООООООООООООООООЛ! Антуан Гризманн — 0:2! Альварес отдает на ход Гризманну, который на замахе убирает Бальде и бьет в ворота. Щенсны цепляет мяч, но не спасает «Барсу».
«Барселона» постепенно прибирает контроль над мячом себе. Но никто и не сомневался.
После гола «Атлетико» команды борются за инициативу.
ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Хулиан Альварес — 0:1! Разыграли мадридцы угловой, и потом Гризманн подал в центр штрафной, Лангле скинул на дальнюю штангу, куда в одиночестве набежал и переправил ногой в касание в сетку Хулиан Альварес!
В первой же атаке Гризманн подал в штрафную, Альварес перепрыгнул защитника и пробил головой — Щенсны потащил в прыжке одной рукой из-под перекладины!
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алехандро Эрнандесом во главе.
А вот стартовый состав мадридского «Атлетико» от Диего Симеоне:
Муссо, Хименес, Лангле, Льоренте, Галан, Галлахер, Барриос, Де Пауль, Дж. Симеоне, Гризманн, Альварес.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:
Щенсны, Кунде, Мартинес, Бальде, Кубарси, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, Торрес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинальном противостоянии Кубка Испании по футболу первый матч проводят «Барселона» и «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.