Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры

Мостовой: у Захаряна хороший контракт, сильная лига — нужно оставаться в Испании

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой посоветовал российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну оставаться в Испании. Его слова приводит «Советский спорт».

«Ходят же разговоры, что на игрока не рассчитывают. Смешно даже! Он стабильно получает игровые минуты. Надо оставаться в клубе и трудиться дальше. Отличной команды, хороший контракт, сильнейшая лига Европы. Тут невозможно быть недовольным», — заявил Мостовой.

23 февраля 21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина. Тренерский штаб заменил Захаряна в перерыве, а результаты медицинского обследования показали, что у него травма прямой мышцы бедра.

25 февраля в клубе заявили, что он пропустит «несколько матчей».

Гол в матче с «Леганесом» стал первым в текущем сезоне и вторым за время его нахождения в клубе. До этого момента единственным его голом был точный удар в матче 29-го тура прошлого сезона против «Кадиса» — это случилось 15 марта 2024 года.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исландского нападающего Орри Оускарссона.

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