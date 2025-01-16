Министр спорта России убрал букву Z из названия своего Telegram-канала

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев убрал букву Z из названия своего Telegram-канала.

Ранее Telegram-канал Дегтярева назывался «Пулемет Дегтярева Z». Теперь вместо буквы Z в названии Telegram-канала присутствует флаг России.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в МОК не стали комментировать избрание Дегтярева на пост главы ОКР.