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Тренер сборной России по футболу объяснил уход Карпина из «Ростова»

Писарев: Карпин устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев объяснил уход Валерия Карпина из «Ростова» усталостью. Его слова приводит «Чемпионат».

«Думаю, что Валерий Георгиевич просто устал каждый раз выжимать максимум из «Ростова». Если он принял такое решение, значит, он знает, что делает. Мне как его помощнику в сборной приятно, что я буду чаще его видеть», — заявил Писарев.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее были названы сроки восстановления Арсена Захаряна.

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