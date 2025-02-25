Были названы сроки восстановления Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что российский полузащитник Арсен Захарян пропустит несколько матчей. Его слова приводит Sport24.

«Арсен выбыл ненадолго. Примерно на пару игр или около того», — заявил Мундуате.

23 февраля 21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина. Тренерский штаб заменил Захаряна в перерыве, а результаты медицинского обследования показали, что у него травма прямой мышцы бедра.

Захарян из-за череды травм пропустил первую половину сезона в чемпионате Испании.

Гол в матче с «Леганесом» стал первым в текущем сезоне и вторым за время его нахождения в клубе. До этого момента единственным его голом был точный удар в матче 29-го тура прошлого сезона против «Кадиса» — это случилось 15 марта 2024 года.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исландского нападающего Орри Оускарссона.

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