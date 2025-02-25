Стал известен новый главный тренер «Ростова»

Испанский специалист Джонатан Альба стал новым главным тренером «Ростова». Об этом сообщает официальный Telegram-канал клуба.

«Желаем Джонатану удачи на посту главного тренера «Ростова», — говорится в заявлении пресс-службы.

43-летний испанец работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018-го года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов». Также Альба работал в тренерском штабе сборной Румынии.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси вернется в «Барселону».