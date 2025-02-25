«Ростов» объявил об уходе Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покинул пост наставника команды. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ростовчан.

«Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и ФК «Ростов» в частности за 7 лет работы в нашем клубе. Георгич, мы не прощаемся! Удачи и успехов!» — говорится в заявлении президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

29 января Карпин заявил, что может покинуть клуб в любое время.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Ранее иностранный игрок «Динамо» пожаловался на погоду в Москве.