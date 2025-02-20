Трусова выступит на шоу в Санкт-Петербурге в паре с мужем

Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове» в Санкт-Петербурге

Стал известен состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 22 марта в Санкт-Петербурге.

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова выступит в парном разряде вместе со своим мужем, вице-чемпионом России Макаром Игнатовым.

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Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

13 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. 15-го числа появилась информация, что фигуристка находится на третьем месяце беременности. Однако сама спортсменка на этот счет не высказывалась.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

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