Александра Трусова станет матерью

Фигуристка Александра Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на источники.

По данным издания, Трусова в ближайшие месяцы ждет ребенка от вице-чемпиона России Макара Игнатова. Сама фигуристка пока не комментировала слухи о беременности.

13 января РИА Новости сообщили, что Трусова не будет претендовать на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

Утверждалось, что фигуристка не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе.

По данным «Спорт-экспресс», гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявляла, что у Трусовой «большие шансы на 2030 год». Она привела в пример своего супруга Евгения Плющенко, который возвращался и выступал на Олимпиаде в 27 и в 31 год.

Ранее певица Акула заявила о готовности стать матерью во второй раз.