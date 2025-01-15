Стал известен срок беременности Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова находится на третьем месяце беременности, передает Super.ru.

«Если верить источнику из московского перинатального центра, сейчас Трусова на третьем месяце беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок родов выпадает на июль 2025 года.

«В разговоре с нашим источником из клиники Трусова также отметила, что чувствует себя хорошо, не жалуется на токсикоз», — также говорится в сообщении.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она начала соревноваться в постолимпийском сезоне, в последний раз фигуристка выступала на официальных стартах в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Ранее Яна Рудковская ответила на слухи о беременности Трусовой.