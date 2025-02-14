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«Любимый муж не забывает»: Трусова показала подарок от Игнатова

Фигуристка Трусова показала подарок от Игнатова на День святого Валентина
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avtrusova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Александра Трусова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала подарок от своего супруга — фигуриста Макара Игнатова — на День святого Валентина.

Игнатов подарил Трусовой большой букет цветов и некий презент от фирмы «Луи Виттон».

«Любимый муж даже на расстоянии про праздник не забывает», — подписала снимок фигуристка.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа 2024 года.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

13 января издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Трусова отказалась от ближайших выступлений и прыжков в шоу «Золушка» и «Спящая красавица» из-за беременности. 15-го числа появилась информация, что фигуристка находится на третьем месяце беременности. Однако сама спортсменка на этот счет не высказывалась.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). В эти дни он выступает в финале Гран-при России. Короткие программы мужчины покажут 14 февраля, начало — 15:25 по московскому времени.

Ранее призер ОИ назвал интригу в финале Гран-при по фигурному катанию у женщин.

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