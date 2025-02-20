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«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в 1/16 финала Лиги чемпионов

«Реал» со счетом 3:1 обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
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Burak Akbulut/Reuters

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 3:1.

Уже на четвертой минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Позднее он оформил хет-трик, забив на 33-й и 61-й минутах. В конце встречи гол престижа забил Нико Гонсалес на 90+2-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Реал» выиграл со счетом 6:3 по сумме двух матчей и вышел в стадию 1/8 финала.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Россия и США могут провести товарищеский матч.

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Футбол. Лига чемпионов
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